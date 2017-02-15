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15 февраля 2017, 13:04
археология Великобритания

В Англии обнаружили древнее кладбище домашних животных

Найденные в ходе раскопок средневековой церкви в Саттон-Фарм скелеты теленка и свиньи
Найденные в ходе раскопок средневековой церкви в Саттон-Фарм скелеты теленка и свиньи
Baskerville Archaeological Services Ltd.

В ходе раскопок средневековой церкви в Саттон-Фарм, пригороде Шрусбери, археологи обнаружили не только остатки предшествующей церкви англо-саксонской эпохи, но и несколько захоронений животных, сделанных, предположительно, еще в дохристианские времена.

Церковное здание в Саттон-Фарм, построенное в конце XII – начале XIII века, было куплено греческой православной общиной в 1994 году. До этого момента оно было заброшено с конца XIX века и использовалось как сарай. Православные священники восстановили храм, освятили его как церковь Святых Отцов и начали регулярные богослужения. Сейчас здание включено в список исторических памятников второй степени.

Археологические изыскания проводятся на прилегающей к храму территории, так как там планируется постройка автостоянки. Работы проводит археологическая служба Baskerville Archaeological Services, финансирует их фирма-застройщик и Греческая православная церковь. Археологи нашли несколько артефактов: три гранатовые булавки, резной камень неопределенного возраста и две монеты XVII века. Основные их открытия касаются древних фундаментов церкви. Во-первых, они обнаружили, что здание XII – XIII века раньше было обширнее, чем теперь. А, во-вторых, углубившись дальше, они нашли и более древний фундамент, принадлежавший церкви англо-саксонского периода. Ученые смогут уточнить дату постройки радиоуглеродным методом, так как они обнаружили сохранившийся в земле деревянный столб, служивший когда-то частью дверного проема церкви.

Также было обнаружено средневековое кладбище. Удалось найти останки трех человек, в том числе неповрежденный скелет женщины, похороненной в саване. Но неожиданностью для археологов стали погребенные там животные. Скелеты теленка и свиньи были тщательно уложены головами к хвостам друг друга, причем в ребрах теленка находился кремень каменного века. Отдельно располагались кости еще одной свиньи с остатками обшитого кожей деревянного гроба. Также там были похоронены умершая при родах собака, шесть кур, беременная коза, еще одна собака и крупная птица. Еще не все останки животных извлечены из земли. «Это огромный сюрприз – найти такие погребения на церковном кладбище, в освященной земле, –  говорит археолог Джейни Грин,  – кости не показывают каких-либо признаков забоя, животные, по всей видимости, были сознательно и осторожно положены в землю».

Археологи даже подумали, что наткнулись на погребения домашних любимцев, распространившиеся в Англии в викторианскую эпоху. Но в таких случаях, как правило, в могилы помещали какие-либо предметы: ошейник, медальон, цветы – или делали посвятительную надпись. Ничего подобного в этих захоронениях не найдено. Ученые склоняются к тому, что животные были погребены в дохристианскую эпоху. Тем более, что в нескольких сотнях метров от места раскопок известны курганы с человеческими захоронениями. Окончательно датировать кости поможет радиоуглеродный анализ.

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