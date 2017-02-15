Курс рубля отреагировал падением на встречу Путина с главой МЭР

Рубль к середине торгов 15 февраля резко ослабел к основным мировым валютам. Об этом свидетельствуют данные на сайте Московской биржи.

К 12:20 по Москве курс доллара на Московской бирже вырос на треть рубля до 57,42 рубля, а евро – на 19 копеек до 60,59 рубля. При этом ранее в среду иностранные валюты в очередной раз обновили минимумы за 1,5 года. Курс доллара упал ниже 57 рублей, а евро – ниже 60 рублей.

Как отмечает «Интерфакс», курсы доллара и евро на торгах 15 февраля пошли вверх после сообщений о встрече 15 февраля президента РФ Владимира Путина с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Перед началом этой встречи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на ней может быть затронута тема укрепления рубля.

Ранее газета «Ведомости» написала, что Министерство экономического развития (МЭР) и Министерство финансов договорились снизить прямые налоги на труд, скомпенсировав потери бюджета ростом налога на добавленную стоимость (НДС).