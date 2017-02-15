В Кремле ответили на обвинения Вашингтона в нарушении РСМД

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никто официально не обвинял Россию в нарушении договора по ракетам средней и малой дальности (РСМД), передает РИА Новости.

«Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора», — сказал Песков, комментируя публикацию New York Times о том, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса «земля-земля», что, по мнению США, нарушает договор.

Ранее американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия начала развертывать ракеты с ядерными боеголовками в нарушение договора о запрете на ракеты средней и малой дальности.

В МИД РФ заявили, что эти обвинения носят голословный характер и их не стоит рассматривать всерьез. Там также подчеркнул, что официальный Вашингтон до сих пор не предоставил доказательств таких нарушений.