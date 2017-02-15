Адвокаты фигурантов дела Немцова заявили об обстреле машины и краже документов

На автомобиль защитника фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова Марка Каверзина в центре Москвы 14 февраля напали неизвестные с оружием. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Вчера утром возле моего офиса в районе Парка Культуры неизвестные из травматики обстреляли мою машину и разбили стеклянную крышу», — рассказал юрист, представляющий интересы Заура Дадаева.

Как поведал другой адвокат Заурбек Садаханов, представляющий интересы одного из обвиняемых по данному делу Хамзата Бахаева, в ночь на 15 февраля из его машины были украдены материалы по данному делу и аудиозаписи судебных заседаний. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера ночью на улице Красная Пресня я припарковал машину у супермаркета. После того, как я вернулся из магазина, я обнаружил, что окно в моей машине разбито. С заднего сидения украли сумку со всеми материалами по делу об убийстве Немцова, все аудиозаписи судебных заседаний, а также мое удостоверение адвоката, паспорт и загранпаспорт», — отметил Садаханов.

Адвокат обратился в полицию с заявлением о краже.