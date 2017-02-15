СКР подтвердил объявление в розыск экс-депутата Госдумы Вороненкова

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, эмигрировавший на Украину, объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«В настоящее время следственными органами вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о том, что СКР вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ Дениса Вороненкова. Бывшему депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью 5 млн долларов.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ситуация с Денисом Вороненковым, ранее сделавшим несколько резких заявлений о России, не является вопросом повестки дня администрации президента РФ.

Денис Вороненков был исключен из рядов КПРФ за высказывания, противоречащие позиции коммунистов. Позже он подтвердил, что получил украинское гражданство и дал показания генпрокуратуре Украины по делу о госизмене в отношении бывшего президента Виктора Януковича.