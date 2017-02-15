Силуанов рассказал о покупке Минфином валюты для удержания рубля от роста

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что покупки Минфином валюты удержали рубль от более резкого роста, теперь основная задача — обеспечить стабильность на валютном рынке, сообщает «Интерфакс».

«Если бы не начали сейчас покупать валюту, а мы покупаем примерно по 100 млн долларов за торговую сессию, (. . .) то курс рубля начал бы укрепляться резче, чем сейчас», — цитирует агентство слова Силуанова.

Глава ведомства напомнил, что в 2016 году был собран рекордный урожай зерна и Россия «большим серьезным игроком на этом рынке». «Это было сделано при определенных курсовых соотношениях. Сейчас курс укрепляется и нашим экспортерам становится сложнее выходить на рынки, потому что другие страны, в том числе и наши соседи, занимают эти ниши. Поэтому вопрос влияния на курс — это один из ключевых макроэкономических параметров, которые Минфин вместе с ЦБ очень серьезно, предметно мониторят этот вопрос и занимаются», — сказал Силуанов.

Антон Силуанов также рассказал, рост ВВП в этом году может составить порядка 1,5%. Кроме того, глава ведомства рассказал, что Минфин готовит предложения по изменениям в налогообложении.

Ранее в среду сообщалось, что биржевой курс рубля отреагировал падением на встречу президента России Владимира Путина с главой Министерства экономического развития (МЭР) РФ Максимом Орешкиным.