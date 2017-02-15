СКР приостановил дело о нападении на автобус с журналистами в Ингушетии

Следственный комитет России (СКР) приостановил расследование по уголовному делу о нападении на микроавтобус с журналистами на границе Ингушетии и Чечни в марте 2016 года. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина.

Дело приостановлено, так как следователи не смогли установить личности нападавших. В настоящее время оно находится на проверке в прокуратуре. По словам Сабинина, защита ходатайствовала, чтобы ей передали материалы дела.

В свою очередь, Комитет по предотвращению пыток опубликовал письмо из Следственно комитета. В документе сказано, что все камеры на посту на границе Ингушетии и Чечни не работали с января 2016 года, а видеорегистратор этого же поста в момент нападения находился в ремонте.

Поздно вечером 9 марта 2016 года вблизи административной границы Ингушетии с Чечней люди в масках и с битами на трех автомашинах заблокировали микроавтобус с восемью правозащитниками и журналистами. Пассажиров микроавтобуса высадили и избили, а сам автобус сожгли. В результате были госпитализированы четыре человека, в том числе два журналиста из Норвегии и из Швеции. МВД Ингушетии возбудило дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Хулиганство» и «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов». Президент России Владимир Путин поручил МВД выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку этому происшествию.