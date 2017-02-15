В РПЦ пообещали хулителям Путина «место у параши»

Член Синодальной богослужебной комиссии Русской православной церкви диакон Владимир Василик поддержал инициативу о внедрении закона, предусматривающего защиту чести и достоинства президента России. Об этом он заявил в интервью «Русской народной линии».

По словам Василика, критика президента является «хамовым грехом», а обсуждение жизни президента в СМИ и соцсетях «омерзительно».

«В своих истоках настоящая и реальная власть восходит к власти Отца. Образ Отца и его архетип является неотъемлемым для социального сознания. Кто хулит и «полощет» правителя страны, будь то царь, генеральный секретарь или президент, совершает хамов грех», — пояснил он.

Василик сослался на примеры из римского права, где закон об оскорблении величия римлян позднее был перенесен на личность принцепса.

«Следует признать, что без закона о защите чести президента нельзя внушить уважение к власть предержащим, нельзя расчистить наше медийное пространство от тонн навоза, который вываливают на власть познеры, быковы, вишневские, резники и прочие. Имя им — легион. Легион пачкунов должны знать свое место. В противном случае им будет уготовано место у параши», — заключил представитель РПЦ.