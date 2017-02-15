Алкоголь из duty-free предложили перевозить только в багажном отделении

Транспортная полиция предложила обязать перевозить только в багажном отделении самолета алкоголь, приобретенный пассажирами в магазинах беспошлинной торговли (duty-free). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Таким образом, получить приобретенные алкогольные напитки пассажиры смогут только после завершения рейса в аэропорту прибытия.

Кроме того, транспортная полиция предлагает максимально ограничить продажу алкоголя в ресторанах и кафе, находящихся в зонах спецконтроля аэропортов.

Такие меры, по мнению полицейских, помогут предупредить правонарушения на борту самолета, так как подавляющее большинство эксцессов во время полета совершаются пассажирами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Транспортная полиция также предлагает авиакомпаниям научить свой персонал способам нейтрализации пьяных дебоширов, либо обязать авиаперевозчиков отправлять в рейсы сотрудников собственных служб безопасности.