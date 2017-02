Трамп прокомментировал передачу Крыма при Обаме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем твиттере ситуацию с присоединением Крыма к России при своем предшественнике Бараке Обаме.

«Крым был присоединен Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок с Россией?» — написал Трамп.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Кроме того, Трамп написал, что подозрения в его связи с российским спецслужбами являются «нонсенсом и попыткой прикрыть многочисленные промахи, допущенные во время провальной кампании Хиллари Клинтон».

Наконец, американский лидер сообщил, что написавшие о контактах его экс-советника Майкла Флинна с послом РФ издания The New York Times и The Washington Post нелегально получили информацию от американских спецслужб.