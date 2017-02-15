МГД одобрила запрет на курение вейпов в общественных местах

Депутаты Мосгордумы одобрили законопроект, который закрепляет ограничение продажи вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.

В соответствии с законопроектом, предлагается запретить продавать вейпы несовершеннолетним и ограничить их использование в общественных местах. Кроме того, документ ограничивает рекламу вейпов. Он отдельно прописывает требования, по которым можно будет классифицировать электронные сигареты, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот.

«Крайне важно установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним, и запретить их использование в общественных местах…, а также установить ограничения на рекламу указанных устройств», – заявили депутаты в пояснительной записке к документу.

В МГД пояснили, что электронные сигареты и вейпы набрали популярность после того, как были введены ограничения на курение в общественных местах. Депутаты напомнили, что запрет на продажу вейпов уже введен в Бельгии, Нидерландах, Польше, Франции, Хорватии, Испании и ряде штатов США.

Мосгордума внесет законопроект в Госдуму, которая рассмотрит его в весеннюю или летнюю сессию.