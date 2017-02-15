В Малайзии арестована гражданка Вьетнама по делу о смерти Ким Чен Нама

Гражданка Вьетнама арестована в рамках расследования дела о смерти в Малайзии старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Об этом в своем твиттере сообщил корреспондент телеканала Channel News Asia Сумиша Наиду (Sumisha Naidu), сославшись на заявление полиции.

Никаких подробностей задержания не приводится. Известно лишь, что подозреваемая — гражданка Вьетнама 1988 года рождения — была арестована в международном аэропорту Куала-Лумпура.

Ранее в среду стало известно об аресте первого подозреваемого в убийстве Ким Чен Нама — в аэропорту Куала-Лумпура была задержана гражданка Мьянмы.

13 февраля стало известно о смерти брата лидера КНДР Ким Чен Ына в Малайзии. По предварительным данным, его отравили две женщины в аэропорту Куала-Лумпура. В зоне вылета международного аэропорта к Ким Чен Наму подошла неизвестная женщина и набросила ему на голову платок, пропитанный жидкостью, после чего тот почувствовал жжение в глазах. Сначала ему попытались оказать помощь в аэропорту, но вскоре решили отправить в больницу. По дороге Ким Чен Нам скончался.

В свою очередь, в разведке Южной Кореи рассказали, что несколько лет назад Ким Чен Нам направил письмо Ким Чен Ыну, в котором просил пощады и заверял пришедшего к власти в Северной Корее брата, что ни он, ни его дети не претендуют на власть и хотят лишь спокойной жизни за пределами КНДР.