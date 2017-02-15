Володин счел не стоящим внимания требование Белого дома вернуть Крым Украине

Заявление Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ждет от России «возвращения Крыма» Украине, противоречит предвыборным обещаниям Трампа, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Не надо эту тему вообще поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал. Послушайте, еще кто-то что-то скажет. Предвыборную программу надо выполнять, в предвыборной программе было все сказано – урегулирование отношений с Россией, с Китаем, борьба с терроризмом, когда предвыборную программу будут выполнять, будет все нормально», – отметил Володин.

Спикер ГД считает, что высказывания пресс-секретаря могут неполно выражать точку зрения Трампа на этот счет. «Дождемся прямых слов президента США. И вообще необходимо исходить из исполнения предвыборных программ», - заявил он «Интерфаксу» 15 февраля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на ежедневном брифинге заявил, что президент США Дональд Трамп «ясно дал понять», что ждет от России деэскалации конфликта на Украине и возвращения Крыма.

По словам Володина, Крым является частью России, и любые разговоры об отчуждении этого региона представляются посягательством на целостность страны.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Белого дома по Крыму, также заявила, что Крым – это территория Российской Федерации. «Мы свои территории не возвращаем», подчеркнула Захарова.