РПЦ захотела вернуть Андроников монастырь в Москве

Глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что Русская православная церковь рассматривает вопрос о возвращении объектов московского Андроникова монастыря, сообщает РИА Новости.

Игуменья напомнила о федеральном законе «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». В соответствии с данным законом основанием для рассмотрения вопроса о передаче религиозной организации государственного или муниципального имущества религиозного назначения является заявление религиозной организации (в произвольной форме), представленное в письменной форме в уполномоченный орган после согласования с вышестоящим руководящим органом (центром) религиозной организации.

Для запуска процедуры необходимо собрать пакет документов с одобрения Патриарха Московского и всея Руси: «Собственно, от его одобрения зависит направление заявки. По моим сведениям, заявление пока не подано», — сообщила Чернега.

В Андрониковом монастыре (Спасо-Андроников) в 1960 году официально открылся Музей Андрея Рублева, с 1985 года музей носит современное название — Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева (ЦМиАР).

В 1989 году Спасский собор Андроникова монастыря был освящен, возобновлены богослужения.