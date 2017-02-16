Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова восстановлен после гибели в авиакатастрофе 64-х его артистов, включая художественного руководителя Валерия Халилова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сегодня ансамбль впервые вышел на сцену в обновленном составе, проведя концерт в Центральном академическом театре российской армии.

Ансамбль относится к Минобороны России. Уже 23 февраля он выступит в Кремле на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, а 24 февраля — на открытии III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Артисты ансамбля погибли 25 декабря 2016 года: при вылете из Сочи их самолет разбился в море. Причина крушения неизвестна. Всего в катастрофе погибли 92 человека.