Apple назвала дату следующей презентации

Следующая ежегодная конференция Apple для разработчиков пройдет 5-9 июня Сан-Хосе в McEnery Convention Center, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз компании.

По предположениям экспертов отрасли и СМИ, в ходе мероприятия Apple представит новые планшеты iPad, в том числе iPad Pro mini с дисплеем диагональю 7,9 дюйма, а также новые версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS.

В 2016 году в ходе такой конференции Apple представила планшетники iPad Pro последнего поколения с рекордным объемом памяти.