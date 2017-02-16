Суд санкционировал арест коллеги полковника Захарченко

Басманный суд Москвы арестовал старшего оперуполномоченного главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) Сергея Астафурова до 14 апреля, сообщает РБК.

Астафуров был задержан 15 февраля в рамках расследования дела в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова. По данным СМИ, речь может идти о провокации взятки.

В ходе заседания суда стало известно, что Астафурову вменяется превышение должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК) во время разработки Комарова. По версии следствия, оперативник сфальсифицировал материалы оперативно-разыскных мероприятий и «создал условия» для коммерческого подкупа, который вменялся Комарову и его адвокату.

В конце января стало известно, что Управление «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, где до своего ареста служил полковник Дмитрий Захарченко, ликвидировано.