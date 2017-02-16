ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.

Соответствующее решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также требования ЦБ о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала), учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В банк назначена временная администрация. Поскольку банк является участником системы страхования вкладов, а отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, вкладчики банка могут рассчитывать на выплату страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По состоянию на 1 февраля АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» занимал 547-е место в банковской системе Российской Федерации.