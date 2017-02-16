1400 машин застряли на Дальнем Востоке из-за ГЛОНАССа

Около 1400 легковых автомобилей застряли на таможне на Дальнем Востоке и в Японии из-за требования обязательной установки систем «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин, говорится на сайте администрации Приморского края.

По словам таможенника, около тысячи машин застряли на таможенных складах в Приморье, оставшаяся часть — в Японии

Сообщается также, что накануне губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, общался по поводу возникшей проблемы с вице-премьерами Дмитрием Рогозиным и Юрием Трутневым.

Ранее губернатор выступал с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на все машины, которые ввозятся в Россию.

Требование оборудовать ввозимые машины датчиками ГЛОНАСС действует с 1 января 2017 года.

19 февраля во Владивостоке должен пройти митинг за отмену этого документа.