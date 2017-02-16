СМИ узнали о планах ЦБ дистанцироваться от влияния на курс рубля

Банк России хочет дистанцироваться от влияния на курс рубля и не выступать агентом Минфина по проведению валютных операций. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

С начала месяца ЦБ по указанию Минфина проводит закупки валюты на Московской бирже, что должно несколько снизить курс рубля.

Вместо ЦБ агентом Минфина на бирже может стать Федеральное казначейство, сообщают источники.

При этом они отмечают, что казначейство ранее не занималось валютными интервенциями, а курс национальной валюты при замене агента на бирже станет менее предсказуемым.