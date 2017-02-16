Экспертиза «Полит.ру»: Шансы на введение уголовной ответственности за склонение к суициду велики

Необходимость ввести уголовную ответственность за склонение к самоубийству давно назрела, и соответствующая инициатива имеет большие шансы на одобрение. Об этом заявил адвокат Виктор Наумов, комментируя для «Полит.ру» сообщения о том, что законопроект об уголовной ответственности за склонение к суициду направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов.

«Ввести уголовную ответственность за склонение несовершеннолетних к суициду Следственный комитет предлагал еще летом прошлого года. В свете участившихся случаев самоубийств подростков инициатива имеет большие шансы на одобрение. Законопроект будет содержать положение не только касательно несовершеннолетних, однако за действия в их отношении наказание будет более жестким.

Чтобы оценить законопроект, надо дождаться его принятия в окончательной редакции и посмотреть на практику его применения. С одной стороны, такая инициатива действительно отвечает нуждам времени, вводя ответственность организаторам групп в социальных сетях, целенаправленно вовлекающих детей в игры, результатом которых становится самоубийство. С другой стороны, отличить группы, реально занимающиеся противоправной деятельностью, от обычных сообществ, пропагандирующих интерес к мрачной тематике, столь популярной у подростков, будет не так просто», – считает адвокат Виктор Наумов.

Документ, направленный в правительство, предусматривает введение уголовной ответственности для организаторов игр суицидальной тематики и «групп смерти», сообщили журналистам в пресс-службе депутата Госдума Ирины Яровой, одного из инициаторов разработки законопроекта. В документе также предлагается считать преступлением вовлечение несовершеннолетних в «смертельно опасную деятельность».

По информации пресс-службы, законопроект был одобрен Следственным комитетом, МВД и Минобрнауки, а также депутатами профильных комитетов.

О том, что документ направлен в правительство для получение отзывов, стало известно 16 февраля.