Нижнетагильская колония отсудила компенсацию за сообщения о пытках

Свердловский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, признавшей сообщения о пытках в колонии №5 в Нижнем Тагиле «порочащими деловую репутацию колонии». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу областного ГУФСИН.

Областной суд обязал «Межрегиональный центр прав человека» выплатить трем сотрудникам колонии по 70 тысяч рублей компенсации морального вреда.

В октябре 2016 года суд первой инстанции признал несколько публикаций на сайте Pravo-ural.ru о пытках в ИК-5 не соответствующими действительности и взыскал в пользу трех сотрудников колонии по 300 тысяч рублей. Областной суд снизил эту сумму.

О пытках в колонии ранее заявлял заключенный Сергее Гореванов. В июне 2016 года администрация колонии подала на него в суд за клевету.