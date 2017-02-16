Российским участникам беспорядков на Евро-2016 закроют вход на ЧМ на родине

Российские болельщики, ставшие участниками беспорядков во Франции во время чемпионата Европы по футболу, вероятно, не будут допущены на игры Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в России. Об этом заявил «Р-Спорт» глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин.

«Думаю, что данные лица не смогут получить паспорт болельщика для посещения мероприятий», — сообщил он.

По словам Маркина, речь идет только о международных соревнованиях, «оснований для запрета посещения матчей РФПЛ данным лицам нет».

Кубок конфедераций пройдет в России в 2017 году, ЧМ по футболу — в 2018 году.