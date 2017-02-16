16 февраля 2017, 16:56
Главу СБУ могут уволить в феврале
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак может лишиться должности уже на следующей неделе, пишет «Апостроф» со ссылкой на источники в администрации президента Петра Порошенко.
По их данным, голосование в Верховной Раде о новом главе спецслужбы может состояться 21-23 февраля.
Издание отмечает, что Порошенко уже сменил нескольких начальников СБУ в регионах, избавляясь от соратников Грицака в областях и в центральном аппарате СБУ.
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