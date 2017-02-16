Генсек ООН высказался о принадлежности Крыма

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал присоединение Крыма к России.

В интервью La Stampa на вопрос, «является ли приемлемым российское присутствие в Крыму», он заявил: «Я думаю, понятно, что есть некоторые основные принципы, и один из них — территориальная целостность стран — членов ООН».

По его словам, эти принципы «еще действуют, и я надеюсь, что международное сообщество сможет их подтвердить».

Накануне президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что присоединение Крыма к России произошло во время нахождения у власти его предшественника Барака Обамы. Трамп посчитал, что действия Обамы на это были слишком мягкими.