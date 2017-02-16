В Австралии олимпийский чемпион по плаванию устроил дебош

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию австралиец Грант Хэкетт накануне был арестован в городе Голд-Косте (штат Квинсленд) в доме своих родителей, сообщает News.com.au.

Полицию вызвал отец Хэкетта, заявив, что спортсмен ворвался в дом, вел себя буйно и агрессивно. По словам старшего брата пловца, Крэга, «вся семья пыталась что-то сделать, но это оказалось им не по силам». Он также заявил о психическом заболевании брата.

Позднее полиция освободила Гранта Хэкетта без предъявления обвинений. После чего семья заявила о пропаже спортсмена.

Сам пловец опубликовал в инстаграме селфи с синяком под глазом, обвинив в рукоприкладстве своего брата.

My brother comments to the media... but does anyone know he beat the shit out of me. Everyone knows he is an angry man. Публикация от Grant Hackett (@grant__hackett) Фев 15 2017 в 2:03 PST

«Мой брат дает комментарии для СМИ. Но кто-нибудь знал, что он избил меня. Каждый знает, что он очень злой человек», — прокомментировал чемпион фотографию.

Позднее полиция обнаружила беглеца «живым и неврелимым».