СМИ уличили американские спецслужбы в сокрытии разведданных от Трампа

Американские спецслужбы скрывают от президента США Дональда Трампа часть секретных разведывательных данных, опасаясь, что конфиденциальная информация может быть скомпрометирована или просочиться в СМИ, сообщает The Wall Street Journal.

Со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией, издание пишет, что в некоторых случаях сотрудники разведки решили не раскрывать Трампу свои источники и способы получения информации. В частности, речь идет о способах ведения слежки за иностранными государствами.

Разведслужбы США и раньше могли не раскрывать всю информацию президенту или конгрессу, если это диктовалось необходимостью обезопасить ее источник. Однако сейчас утаивание данных впервые вызвано недоверием и опасениями по поводу возможных утечек, подчеркнули собеседники издания. Сколько раз и какая информация скрывалась от Трампа, они не уточнили.

Газета отмечает, что эта ситуация показывает, насколько высок уровень взаимного недоверия между американскими спецслужбами и новой вашингтонской администрацией. Опасения разведки во многом вызваны контактами людей из команды президента с российскими властями и враждебным настроем Трампа по отношению к спецслужбам, указывает издание.

Напомним, что 15 февраля The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников сообщила, что во время предвыборной кампании люди из команды Трампа неоднократно контактировали с представителями российской разведки. Источники издания утверждали, что контакты были перехвачены примерно в то же время, когда начали появляться свидетельства того, что Москва пыталась повлиять на выборы при помощи взлома серверов Демократической партии США.

Кремль назвал эти сообщения «уткой». Сам Трамп назвал информацию о связях своей команды с российской разведкой «нонсенсом» и «попыткой прикрыть многочисленные ошибки», допущенные штабом кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Трамп также подчеркнул, что настоящий скандал заключается в том, что секретные данные раздаются «как конфеты».