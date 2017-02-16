Кадыров подвел итоги десяти лет руководства Чечней

15 февраля исполнилось 10 лет с момента назначения Рамзана Кадырова президентом Чечни. Об этом глава республики написал в инстаграме.

«Десять лет — немалый срок для регионов, живущих размеренной жизнью. Для нас с вами они пролетели как один миг», — отмечается в сообщении.

Кадыров заявил, что неэтично сравнивать показатели социально-экономического развития Чечни с регионами, «в которых не прозвучал ни один выстрел»

«Чечня лежала в руинах, не было ни одной уцелевшей школы, больницы, или завода, фабрики, моста, дорог и жилых домов», — отмечает Кадыров.

По его словам, «возродить Чечню за столь короткие сроки не смог бы ни один человек, если ориентироваться только на поступления из федерального бюджета».

По его словам, в республику за эти годы «привлечены сотни миллиардов рублей инвестиций отечественных и иностранных фирм и фондов».

«Впереди у нас более масштабные задачи. Мы нацелены на то, чтобы максимально развить свою налогооблагаемую базу, превратить Чечню в туристический центр, а Грозный в молодежный город Кавказа», — поделился планами глава республики.

Кадыров руководил правительством Чечни с 2005 года. В 2007 году президент России Владимир Путин назначил его главой республики.