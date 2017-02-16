Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма

Районный суд в Симферополе арестовал на два месяца бывшего зампредседателя правительства Крыма Олега Казурина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на республиканский главк СКР.

Казурин был задержан 14 февраля по подозрению в получении взятки за передачу подрядов на строительство жилья в Крыму одной из строительных фирм.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что именно он был инициатором задержания.

По словам Аксенова, он заподозрил Казурина в совершении преступления еще в ноябре 2016 года и назначил в отношении подчиненного проверку.