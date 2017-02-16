16 февраля 2017, 14:32
Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма
Районный суд в Симферополе арестовал на два месяца бывшего зампредседателя правительства Крыма Олега Казурина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на республиканский главк СКР.
Казурин был задержан 14 февраля по подозрению в получении взятки за передачу подрядов на строительство жилья в Крыму одной из строительных фирм.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что именно он был инициатором задержания.
По словам Аксенова, он заподозрил Казурина в совершении преступления еще в ноябре 2016 года и назначил в отношении подчиненного проверку.
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