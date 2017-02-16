СМИ узнали о просьбе экс-главы Карелии к Нарышкину о помощи

Александр Худилайнен, указ об отставке которого с поста главы Республики Карелия подписал 15 февраля президент РФ Владимир Путин, пытался сохранить губернаторское кресло и с этой целью обращался за помощью к директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину в 2016 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По утверждению издания, отставку Худилайнену «предсказывали почти два года: эксперты говорили о его неумении договариваться с местными элитами, о силовом разрешении всех конфликтов с оппозицией, слишком низком рейтинге у населения, особенно в Петрозаводске, где живет большая часть избирателей республики».

Худилайнен не хотел покидать пост главы Карелии и собирался идти на новые выборы. Однако просьба к Нарышкину результатов не дал: «тот помочь ничем не смог, а АП была решительно настроена на его отставку».

Напомним, Худилайнен, подавший в отставку 15 февраля, стал пятым за последние дни руководителем региона, досрочно покинувшим свой пост. До этого в отставку ушли губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин и губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

По утверждению источников СМИ во властных структурах, на Худилайнене серия досрочных отставок российских губернаторов закончилась.