Лавров впервые встретился с новым госсекретарем США

В Бонне проходит первая встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его американского коллеги, нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сообщает ТАСС.

В ходе встречи стороны обсудят двустороннее сотрудничество. Ожидается, что будет затронут вопрос антироссийских санкций, введенных США в связи с присоединением Крыма к России, которое Запад считает аннексией.

Напомним, в Бонне 15-17 февраля проходят заседания министров иностранных дел «Большой двадцатки».