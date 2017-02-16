Максакову исключат из «Единой России»

«Единая Россия» исключит из своих рядов бывшего депутата Госдумы РФ Марию Максакову, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря московского отделения партии Андрея Метельского.

Метельский пояснил: «Мы получили информацию о двойном гражданстве, это не соответствует статусу члена партии, согласно нашему уставу, и противоречит уставу. Соответственно, мы исключим ее из партии на основе этой нормы».

Максакова действительно ранее заявляла, что у нее есть гражданство Германии.

В ЕР заявили, что не знали о втором гражданстве Максаковой: «Фактически это был обман, потому что она нигде не указывала, что имеет второе гражданство».

Кроме того, Метельский уточнил: «Как вы понимаете, мы принимали ее в партию, а не на работу на государственную службу. Соответственно, проверка была более мягкая. Мы основываемся на тех данных, которые дает кандидат и не проверяем через правоохранительные органы или каким-то еще образом».

Ранее в КПРФ заявили, что могут исключить из партии мужа Максаковой, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, если подтвердится, что у него двойное гражданство. В России Вороненков проходил по уголовному делу о рейдерском захвате и крупном мошенничестве. В настоящее время Вороненков находится на Украине.