Марию Максакову лишили членства в «Единой России»

Бывшая депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова исключена из партии «Единая Россия». Об этом заявил секретарь столичного отделения единороссов Андрей Метельский, передает ТАСС.

Максакова состояла в партии с 2008 года. В конце 2016-го она вместе с мужем, экс-депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым уехала на Украину. Оба получили гражданство этой страны. Вороненков в одном из интервью сравнил современную Россию с гитлеровской Германией, а также заявил, что присоединение Крыма было ошибкой. На родине против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максакова после высказываний мужа лишилась должности преподавателя в Гнесинке и возможности выступать в Петербурге.

Секретарь «Единой России» в Москве ранее отметил, что Максакова была исключена из партии «по причине нарушения закона о политических партиях и по причине утери связи с городской партийной организацией и с местной партийной организацией Тверского района Москвы».