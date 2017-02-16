Глава Пентагона призвал общаться с Россией с позиции силы

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в ходе встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, что диалог с Россией следует выстраивать с позиции силы, сообщает Bloomberg.

Мэттис заявил: «Мы по-прежнему открыты для возможностей восстановления партнерских отношений с Москвой, но в своих ожиданиях остаемся реалистами и обеспечиваем нашим дипломатам возможность ведения переговоров с позиции силы» (цитата по ТАСС).

При этом глава Пентагона подчеркнул: «Мы не готовы, однако, отказаться от ценностей альянса и позволить России своими действиями говорить громче, чем кто-либо из присутствующих здесь».

Ранее американский сенатор Джон Маккейн заявил, что развертывание Россией крылатых ракет наземного базирования с ядерной боеголовкой «в нарушение договора РСМД» стало существенной военной угрозой силам США в Европе и союзникам Вашингтона по НАТО.