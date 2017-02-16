Лишь один из 19 российских спортсменов вернул отозванную медаль Олимпиады

После перепроверки проб участников Олимпийских игр 2008 и 2012 года дисциплинарная комиссия МОК лишила олимпийских медалей 19 российских легкоатлетов. Лишь один спортсмен вернул награду, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Всего возврату подлежат 23 медали, из них 11 были получены в эстафетах.

Пока только Антон Кокорин — участник мужской эстафеты 4 по 400 м на Играх в Пекине 2008 года — выполнил требование МОК.

«Стоит отметить, что сам Антон не нарушал антидопинговых правил, но будучи участником эстафетной команды, в составе которой был Денис Алексеев, чья проба дала положительный результат, в соответствии с правилами обязан, наряду с другими членами эстафетной команды, вернуть олимпийскую атрибутику», — отмечает ВФЛА.