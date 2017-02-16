Российские государственные СМИ могут охладеть к Трампу

В администрации президента России дали указание государственным СМИ прекратить «подобострастно» говорить о лидере США Дональде Трампе и вообще поменьше уделять внимания Америке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

Одним из них является политический комментатор телеканала «Дождь» Константин Эггерт. По его данным, телеканал «Россия» и другие СМИ, входящие в ВГТРК, получили указание убрать Трампа из эфира.

«В ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в США к минимуму. Прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что всегда были уверены — никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет (хотя еще неделю назад они говорили обратное)», — считает Эггерт.

В колонке для холдинга DW Эггерт уточняет: «Знакомая, работающая в холдинге ВГТРК, … поведала мне: 15 февраля редакция получила указание руководства (которое, в свою очередь, очевидно, проинструктировал Кремль). Суть его сводится к короткой фразе: "Трампа больше нет"».

Других источников Bloomberg не раскрывает.