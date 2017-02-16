МИД России предупредил россиян о похищениях спецслужбами США

МИД России выпустил предупреждение для россиян, находящихся за границей. По информации ведомства, «сохраняется реальная угроза подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах».

Экстрадицию россиян в США в МИДе называют «неприемлемой практикой охоты».

«Количество инцидентов такого рода превысило три десятка. В 2016 г. в США были экстрадированы четыре российских гражданина: М. В. Сенах, А. Е. Сергеев и М. В. Серов из Финляндии и М. Э. Вартанян из Норвегии. Из последних примеров можно привести недавний арест С. В. Лисова в Испании», — отмечается в ведомстве.

Лисов, Вартанян и Сенах — программисты, в США их обвиняют в распространении вирусов для хищения средств с банковских счетов.