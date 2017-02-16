Правительство одобрило законопроект о блокировке «зеркал»

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что в кабинете министров одобрили законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру блокировки «зеркала» сайтов, на которых размещены пиратские материалы, сообщает РИА Новости.

Никифоров заявил, что законопроект «очень хороший» и не потребует от государства дополнительных финансовых затрат, поскольку проводить заседание суда для блокировки сайта-«зеркала» не потребуется – достаточно будет судебного приказа.

Одобрение правительством законопроекта, который «позволит частично решить проблему пиратства, частично и незначительно», также подтвердил министр культуры РФ Владимир Мединский.