Источники сообщили о покупке Белоруссией нефти из Ирана

Государственная компания «Белоруснефть» приобрела у Ирана первую партию нефти, сообщает Reuters со ссылкой на данные информированных источников.

По их данным, Белоруссия закупила у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) около 600 тысяч баррелей.

Закупка, знают источники, прошла через польскую «дочку» «Белоруснефти». Сырье должно быть доставлено морем в украинскую Одессу или город Вентспилс в Латвии. Затем груз по железной дороге достигнет Белоруссии.

Ранее Россия сократила поставки нефти Белоруссии, пока стороны не урегулировали вопрос с ценой за поставленный в 2016 году российский газ.