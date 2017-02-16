СМИ сообщили об аресте еще одной подозреваемой в убийстве брата Ким Чен Ына

Малайзийские полицейские задержали еще одну женщину по подозрению в причастности к убийству брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Reuters.

Полицейские утверждают, что у женщины был при себе индонезийский паспорт, другие подробности неизвестны.

13 февраля стало известно о смерти брата лидера КНДР Ким Чен Ына в Малайзии. По предварительным данным, его отравили две женщины в аэропорту Куала-Лумпура. В зоне вылета международного аэропорта к Ким Чен Наму подошла неизвестная женщина и набросила ему на голову платок, пропитанный жидкостью, после чего тот почувствовал жжение в глазах. Ему попытались оказать помощь в аэропорту, затем решили отправить в больницу. По дороге Ким Чен Нам скончался.

15 февраля стало известно, что в аэропорту Куала-Лумпура была задержана гражданка Мьянмы по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама. Затем появились данные об аресте гражданки Вьетнама.