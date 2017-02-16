Теракт в Пакистане привел к гибели более 70 человек

По меньшей мере 72 человека погибли, десятки получили ранения в результате теракта в пакистанском городе Сехван-Шариф. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Мощный взрыв прогремел в мавзолее почитаемого среди суфистов философа Лала Шахбаза Каландара (известен также как Сайед Мухаммад Усман Марванди).

Традиционно церемония проходит с участием большого числа верующих. Террорист-смертник взорвал себя среди тех, кто танцевал ритуальный танец.

Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».