Минобороны отказалось от наград за освобождение Пальмиры

Министерство обороны России скорректировало тендер на закупку наград, вычеркнув из него медали «За освобождение Пальмиры» и «За разминирование Пальмиры», пишет «Газета.ру».

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что Минобороны собирается закупить 20 тысяч медалей «Участнику военной операции в Сирии». В тот же день военное ведомство назвало это число ошибкой, заявив, что собирается заказать 2 тысячи наград.

Теперь же, по данным источника «Газеты.ру», в новом тендере Минобороны сократило количество медалей «за Сирию», «а на высвобожденные деньги было принято решение заказать изготовление других медалей, сопоставимых по цене».

Так, был увеличен заказ на медали «За укрепление боевого содружества» (10 тысяч вместо изначальных 7 тысяч) и «За воинскую доблесть» (5 тысяч вместо 3,5).

Всего, по данным источника, на закупку геральдической продукции было выделено 45 млн рублей.