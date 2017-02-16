В России сократились сборы в Пенсионный фонд

В январе текущего года сборы в Пенсионный фонд сократились на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Объем поступивших в ПФР взносов по обязательному пенсионному страхованию за январь 2017 года составил 183,86 млрд рублей. В январе 2016 года было собрано около 197,88 млрд рублей.

Комментарии по данному поводу от Пенсионного фонда или Федеральной налоговой службы (с 1 января текущего года занимается администрированием страховых взносов, в том числе, на обязательное пенсионное страхование) не поступали.