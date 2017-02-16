Пентагон изучит возможность отправки наземных войск в Сирию

Минобороны США изучает возможность отправки в Сирию регулярных военных подразделений, которые будут сражаться с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил страны до конца февраля должен разработать план по уничтожению ИГ.

Источник отметил, что окончательное решение о мерах по борьбе с ИГ будет принимать Трамп.

Официально в Пентагоне не подтверждают, но и не опровергают план отправки наземных подразделений в Сирию.

«Мы находимся в процессе 30-дневного изучения стратегии по уничтожению ИГ, как было поручено президентом, в рамках этого мы рассматриваем ряд мер по ускорению кампании, но пока никакого решения не принято», — сообщил РИА Новости представитель ведомства.