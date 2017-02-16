Пентагон выразил поддержку территориальной целостности Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился в Вашингтоне с первым замглавы Минобороны США Бобом Уорком. Замглавы Пентагона заявил, что «США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины», говорится на сайте американского военного ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «недавнюю эскалацию конфликта на востоке Украины со стороны пророссийских сепаратистов, а также поддержку, которую США оказывают Украине в сфере безопасности».

Речь, согласно заявлению, идет о модернизации «оборонных возможностей и профессионализма» украинских вооруженных сил.

Также Уорк призвал Украину «сохранять приверженность осуществлению реформ», которые позволят сделать оборону страны более эффективной.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с присоединением Крыма к России при своем предшественнике Бараке Обаме: «Крым был присоединен Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок с Россией?».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин расценил заявление Белого дома о том, что Трамп ждет от России «возвращения Крыма» Украине, противоречащим его предвыборным обещаниям. МИД РФ заявил, что страна не намерена обсуждать вопрос возвращения своих территорий.