Кремль не рассматривает возможность введения визового режима с Белоруссией

Российские власти не рассматривают возможность введения визового режима с Белоруссией, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

​«Нет, такая тема не рассматривается», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в январе 2017 года Минск ввел безвизовый режим с 80 странами мира, в том числе с США и государствами ЕС. Через несколько недель после этого Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 78% россиян высказались за возвращение визового режима с Белоруссией, полагая, что «Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей». При этом 40% россиян по-прежнему воспринимают Белоруссию как «дружественное государство».