16 февраля 2017, 13:46
Кремль не рассматривает возможность введения визового режима с Белоруссией
Российские власти не рассматривают возможность введения визового режима с Белоруссией, заявил 16 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, такая тема не рассматривается», — цитирует РИА Новости ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, в январе 2017 года Минск ввел безвизовый режим с 80 странами мира, в том числе с США и государствами ЕС. Через несколько недель после этого Россия ввела режим пограничной зоны на границе с Белоруссией.
Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 78% россиян высказались за возвращение визового режима с Белоруссией, полагая, что «Россия не должна пускать на свою территорию неизвестных людей». При этом 40% россиян по-прежнему воспринимают Белоруссию как «дружественное государство».
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