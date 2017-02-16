Песков назвал расследование связи Трампа с Россией внутренним делом США

В Кремле назвали внутренним делом Соединенных Штатов инициативу американских конгрессменов расследовать возможные связи администрации президента США Дональда Трампа с Россией, передает РИА Новости.

«Я не слышал таких заявлений… Все это абсолютно внутреннее дело (США — ред.). Нам здесь нет необходимости это как-то оценивать», — заявил 16 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле восприняли заявление о создании комитета, расследующего отношения Кремля и администрации Трампа.

5 февраля лидер фракции партии демократов в конгрессе США Нэнси Пелоси заявила, что спецслужбы должны изучить наличие «финансовых, личных и политических связей» Трампа с Москвой. Демократической партией было объявлено о созыве специального совещания, посвященного расследованию российских связей Трампа.

Ранее Кремль также назвал внутренним делом США отставку советника американского президента по нацбезопасности Майкла Флинна. В отставку Флинн ушел 14 февраля — после того, как разразился скандал из-за его телефонного разговора с послом России в США Сергеем Кисляком. Разговор стал поводом для допроса чиновника сотрудниками ФБР.