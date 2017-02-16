В Кремле прокомментировали слухи о запрете государственным СМИ хвалить Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения средств массовой информации о том, что российским государственным СМИ якобы предписано прекратить «подобострастно» говорить о лидере США Дональде Трампе и вообще поменьше уделять внимания Америке, сообщает «Газета.ру».

Песков выразился кратко: «Летят утки».

Напомним, ранее политический комментатор телеканала «Дождь» Константин Эггерт рассказал, что телеканал «Россия» и другие СМИ, входящие в ВГТРК, получили указание убрать Трампа из эфира.