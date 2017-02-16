Брат Ким Чен Ына был отравлен всего за пять секунд

Для того, чтобы отравить Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, убийцам потребовалось всего пять секунд, сообщает RT со ссылкой на New Straits Times.

Ранее сообщалось, что 13 февраля в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура к Ким Чен Наму подошла женщина, которая набросила ему на голову платок, пропитанный некоей жидкостью. Ким Чен Нам почувствовал жжение в глазах, сначала ему попытались оказать помощь в аэропорту, но вскоре решили отправить в больницу. По дороге брат северокорейского лидера скончался.

Сообщалось, что власти США считают, что Ким Чен Нама, являющегося сводным братом лидера КНДР Ким Чен Ына, убили агенты КНДР.

15 февраля стало известно, что в аэропорту Куала-Лумпура была задержана гражданка Мьянмы по подозрению в причастности к убийству Ким Чен Нама. Затем появились данные об аресте гражданки Вьетнама.

«Помимо нападавших есть, безусловно, другие лица, замешанные в преступлении», — приводит газета слова представителя полиции.