СБУ возбудила дело против Захара Прилепина

Российский писатель Захар Прилепин (настоящее имя Евгений) стал фигурантом уголовного дела, открытого по статьям об участии в деятельности террористической организации и о финансировании терроризма. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, которая и открыла дело, сообщает «Интерфакс».

13 февраля стало известно, что Прилепин является замкомандира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Он рассказал, что сформировал батальон лично еще в октябре 2016 года. Также писатель сообщил, что на протяжении последних двух лет является советником главы ДНР Александра Захарченко.

Захарченко, в свою очередь, уточнил, что «в настоящее время Прилепин занимает должность советника главы ДНР и должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР».

В прошлом Прилепин был командиром отделения в ОМОНе, а также воевал в Чечне. На сайте писателя сообщается, что 24 февраля он проведет свой творческий вечер в Санкт-Петербурге.